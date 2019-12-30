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Simit sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı tarafından; Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili olarak tarafımızdan Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır." dedi.

Tüm dünya markalarının şirketlerini büyütmek için yaptığı girişim sermayesi ortaklıkları oldukça normaldir” diyen Kavukcu, simit Sarayı'nın 500 milyon dolar olduğu iddialarını bir kez daha yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

Bütün bankalara olan nakdi ve gayri nakdi borcumuz bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kaldı ki; bugün global ölçekteki bütün şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Simit Sarayı; şu anda imzalı franchise adayları ile birlikte 5 yıl içerisinde 1.000 mağazaya ulaşacaktır.

Simit Sarayı’nın 2018 yılı bağımsız denetçi raporuna göre yarattığı ciro 1.1 milyar TL olarak belirtilmiştir. Bu ölçekteki bir marka, öz kaynaklarıyla büyümesinin yanı sıra, oluşturduğu katma değer ve kredibilite göz önünde bulundurulduğunda, büyüme potansiyelini değerlendirmek üzere banka finansman desteği almıştır. Ancak bu rakam, basında çıkan haberlerin çok daha altında, bu ölçekteki bir şirket için makul seviyelerde olmuştur.

Turquality kapsamında, 25 ülkeye yaptığımız yatırımlar için, son 6 yılda toplam 23 milyon 237 bin 608 TL’lik destek almıştır. Bugüne kadar birçok yabancı devlet fonu başta olmak üzere yerli/yabancı fondan teklif alan Simit Sarayı’nın önkoşulu markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Simit Sarayı tarafından;Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili olarak tarafımızdan Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır.