Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan DMR Unlu Mamüller halka arz oluyor. Başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar için "Simit Sarayı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, DMR Unlu Mamüller (Simit Sarayı) halka arzına ilişkin ayrıntılar...