Oxford İngilizce Sözlüğü'ne bu ay itibariyle eklenen yeni kelimeler arasında Türk halkının vazgeçilmez lezzeti simit de yer aldı.

Sözlüğün Ekim ayı güncellemesinde, 'simit' kelimesi de sözlüğe eklendi.

Simidin sözlükteki karşılığı ise şöyle: "Türkiye meşeli, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü."