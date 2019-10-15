Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen , Öpücem, Aşkın Olayım gibi arka arkaya çıkardığı sevilen şarkılarına bu yaz yenilerini ekleyen Simge, Ozan Doğulu ‘nun 130 BPM serisinin yenisi, “Kreşendo” albümünden yorumladığı “Ne Zamandır? şarkısının ardından sözü Onurr müziğinde Onurr ile beraber kendisine ait olan “As Bayrakları” müzik severlerin karşısındaydı şimdi de ‘Ben Bazen’ adını verdiği albümünde yer alan sözü, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran ‘a ait ‘Yalnız Başına‘ şarkısına New York sokaklarında Seçkin Süngüç yönetiminde klip çekti.