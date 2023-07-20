Simge Sağın'dan iddialı sahne kostümü! Ünlü şarkıcının pozuna iltifat yağdı!
Son zamanlarda "Aşkın olayım" şarkısıyla Galatasaray taraftarının gönlünü fetheden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son sahne tarzıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü isme binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Galatasaray’ın futbolcusu Icardi’nin attığı her golden sonra çalan “Aşkın Olayım” şarkısını söyleyen Simge Sağın, sosyal medyada verdiği iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi ile sahneye çıkarak "Aşkın Olayım" şarkısını seslendiren Simge Sağın'a Beşiktaş taraftarından olumsuz eleştiriler gelmişti.
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Sosyal medya hesabında 1.7 milyon takipçisi olan Simge Sağın, son pozlarını "Ben Bazen" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderileri kısa süre içerisinde 70 binin üzerinde beğeni aldı.
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Simge Sağın'a sevenlerinden: "Fiziği kusursuz", "Aşkın olayım Simge", "Bu ne güzellik?" gibi yorumlar geldi.
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İşte Simge Sağın'ın son pozları...
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