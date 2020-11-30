Simge Sağın, Selin Ciğerci'den 150 bin TL istedi

KERİMCAN'IN EVİDE BULUŞTUK

Tolga Polat, o dönemlerle ilgili şunları söylemişti:

*Selin ile bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş geldi mekan bastı, tehdit etti.

*Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Bir kaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarıda da görüştük.