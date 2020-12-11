Simge Sağın sağlık durumu nasıl? sorusu magazinseverlerin gündeminde yer alıyor. Çıkardığı şarkılarla büyük izlenmeler yakalayan ve geniş bir hayaran kitlesine sahip olan Simge Sağın fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

SİMGE SAĞIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son dönemin popüler şarkıcısı Simge Sağın, dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu.

Apandisit teşhisi konan, 39 yaşındaki Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.