Şampiyonluk sahnesi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pendik Sahili'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Simge Sağın, Murat Dalkılıç ve Özlem Başar, sevilen eserlerini taraftarlarla hep bir ağızdan seslendirirken, Sağın dans şovlarıyla izleyenleri eğlendirdi.

Pendikspor Kulüp Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, Simge Sağın'a forma hediye ederek, birlikte şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.