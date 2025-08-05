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        Haberler Magazin Simge Sağın'ın tatili - Magazin haberleri

        Simge Sağın'ın tatili

        Simge Sağın, tatile çıkarak enerjisini tazeledi. Arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından o anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 22:57 Güncelleme: 05.08.2025 - 22:57
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        Simge Sağın'ın tatili
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        Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Taksi' ile müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşayan şarkıcı Simge Sağın, kısa bir ara vererek tatile çıktı.

        Ünlü şarkıcıya bu keyifli tatilinde arkadaşları da eşlik etti. Dinlenmenin tadını çıkaran Simge, bol bol güneşlenip tatilin tadını doyasıya çıkardı.

        Tatili boyunca objektif karşısına geçen Sağın, dikkat çekici pozlar verdi.

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        Simge Sağın, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle de buluşturmayı ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #simge sağın

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