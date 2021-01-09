"CİCİM AYLARINDAYIZ"

Simge Sağın, temmuz ayında verdiği bir konser öncesi muhabirlerin "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna "Hayatımda biri var. Bakalım, bir gün sizinle tanıştırırım. Şu an cicim aylarındayız. Bakalım yakalayabilecek misiniz?" diyerek yanıt vermişti.