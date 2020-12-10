Sağın, "Bu kişi kendisini benim daha önceden tanıdığım birisi. Ben diye insanlarla konuşuyor, kendisini ben zannediyor ve bir erkek bu. İnanır mısınız ses kayıtlarını dinledim, 'ben Simge sesim gece çok sahne yaptığım için kalın çıkıyor' gibi yalanlar söylüyor ve bunları kulağımla duydum." dedi.