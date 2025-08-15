Habertürk
        Simge Sağın'dan Erdem Kınay'a: Beni keşfetti ama sonra elimi bıraktı - Magazin haberleri

        Simge Sağın'dan Erdem Kınay'a: Beni keşfetti ama sonra elimi bıraktı

        Simge Sağın, Erdem Kınay'ın kendisi için "Simge'yi ben keşfettim, Mauro Icardi patlattı" şeklindeki sözleri hakkında konuştu; "O beni keşfetti bu doğru ama sonrası yanlış. Erdem yolun başında vardı, elimi bir anda bıraktı. Kendi başıma yüzmeye karar verdim ve boğulmadım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 07:51 Güncelleme: 15.08.2025 - 08:29
        "Beni keşfetti ama sonra elimi bıraktı"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Simge Sağın, Yenikapı Festivali'nde sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "İnişli çıkışlı, bol ve her şeyin iyi olduğu bir yıl geçiriyorum. Kahkaha, başarı ve bazen hüzün... Kayıplarımızın da olduğu bir yıl. Bazen acılarınız da olsa güçlü olmak zorunda oluyorsunuz. Çünkü hayat devam ediyor" dedi.

        Simge Sağın
        Simge Sağın

        "SEKTÖRDE KENDİ BAŞIMA YÜZDÜM VE BOĞULMADIM"

        DJ Erdem Kınay'ın kendisi için "Simge'yi ben keşfettim, Mauro Icardi patlattı" şeklindeki sözleri hakkında konuştu.

        "O beni keşfetti bu doğru ama sonrası yanlış" diyen Simge Sağın, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Erdem yolun başında vardı, elimi bir anda bıraktı. Kendi başıma yüzmeye karar verdim ve boğulmadım. Ona başarılar diliyorum. Bir polemik yok ama aramızda. Sektörde doğru insanlarla karşılaştım. Engel olmaya çalışanlar da oldu ama ben umursamadım. Başarı gerçek başarıysa eğer engel olunamaz zaten.

        Erdem Kınay
        Erdem Kınay

        Simge Sağın, ardından Bülent Ersoy'un geçtiğimiz günlerde isim vermeden konserlerinde playback yapan meslektaşlarına isim vermeden sert bir şekilde eleştirmesi hakkında konuştu. Sağın; "Playback mekânları var oraları ayrı tutuyorum. Bizim çıktığımız büyük konserlerde playback olmasını doğru bulmuyorum. Gerçek bir şarkıcıysa çıkıp söylemeli" dedi.

        #simge sağın
        #Erdem Kınay

        Habertürk Anasayfa