        Simge Sağın: Birtakım kazıklar yedim - Magazin haberleri

        Simge Sağın: Birtakım kazıklar yedim

        Simge Sağın, 8 Ağustos'ta 44'üncü yaşına girdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 14:20 Güncelleme: 09.08.2025 - 14:20
        "Birtakım kazıklar yedim"
        Simge, 44'üncü yaşına girdiği gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Simge Sağın; ''Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabii ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum'' ifadelerini kullandı.

        Şarkıcının, ''birtakım kazıklar yedim'' sözünü kimin için sarf ettiği merak konusu oldu.

        "Bana kazık attı gitti"
