Simge Sağın: Birtakım kazıklar yedim
Simge Sağın, 8 Ağustos'ta 44'üncü yaşına girdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu
Giriş: 09.08.2025 - 14:20 Güncelleme: 09.08.2025 - 14:20
Simge, 44'üncü yaşına girdiği gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Simge Sağın; ''Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabii ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum'' ifadelerini kullandı.
Şarkıcının, ''birtakım kazıklar yedim'' sözünü kimin için sarf ettiği merak konusu oldu.
