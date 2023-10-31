Simge Sağın 29 Ekim'e damga vurdu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda her yer kırmızı-beyaza büründü, tüm halk bu özel günü coşkuyla kutladı. Galatasaray’ın favori şarkılarından biri olan 'Aşkım Olayım’ı söyleyen Simge Sağın, sahne aldığı kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.