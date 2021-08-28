Yeni şarkısını paylaştı

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Dün yayımlanan "Cevap (Akustik)", sanatçı Simge Pınar'ın şarkılarında yer alan şiirsel anlatımı akustik tınılar eşliğinde dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Sözleri ve bestesi Simge Pınar'a ait olan "Cevap (Akustik)"te Pınar'a gitarıyla eşlik eden Efe Demiral, şarkının prodüktörlük görevini de üstlenen isim. "Cevap (Akustik) ile eş zamanlı olarak paylaşılan lyric video ise şarkının duygu yoğunluğunu müzikseverlere derinden hissettirmede etkili olacağa benziyor.

Uzun bir aradan sonra ilk İstanbul konserini vermeye hazırlanan Simge Pınar, 3 Eylül'de sahnede olacak.