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Simge, konserlere böyle hazırlandı - Magazin haberleri

Simge, konserlere böyle hazırlandı

Simge, yaz aylarında vereceği konserlerin duyurusunu bikinili fotoğrafla yaptı. Ünlülerin işleriyle ilgili duyuruları bikinili fotoğraflarıyla yapması son zamanlarda moda haline geldi

Giriş: 25.05.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Simge

    Görünen o ki paparazilere gerek kalmadı....
    Paparaziler, bir ünlünün bikinili fotoğrafını çekmek için gün boyu parmağı deklanşörde beklerdi.
    Ünlüler de çoğu zaman bikinili fotoğraflarının çekilmesine tepki gösterirdi. 

  • Simge

    Sosyal medyayla birlikte paparazilerin devri kapandı.
    Çünkü paparazilerin çektiği fotoğraflara tepki gösteren ünlüler, daha cüretkâr fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. 
    Tek farkla... 
    Fotoğraflarını, teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak photohsop uyguladıktan sonra yayımlıyorlar.
    İş, öyle bir noktaya geldi ki işleriyle ilgili duyurularını bile bikini fotoğraflarla yapmaya başladılar. Hatta bikinili duyuru, modaya dönüştü. 

    Bunun son örneğini ise Simge gözler önüne serdi. 
    Simge, 2 Haziran'da başlayıp 30 Ağustos'ta sona erecek olan yaz konserlerinin duyurusunu bikinili fotoğraflarıyla yaptı. 

    Sık sık bikinili fotoğraf paylaşan diğer ünlüler şöyle;  

  • Deren Talu 

  • Dilan Çiçek Deniz 

  • Dilan Çiçek Deniz 

  • Merve Boluğur 

  • Irmak Ünal 

  • Gülcan Arslan 

  • Yasmin Erbil

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