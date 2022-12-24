Simge Erciyes kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Simge Erciyes kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?

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Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Simge Erciyes oldu. Programın takipçileri için Simge Erciyes'in biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Simge Erciyes kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

SİMGE ERCİYES KİMDİR?

Mersin İçelli, Mersin’de yaşayan 42 yaşındaki Simge Erciyes bekar.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü mezunu. Marka danışmanlığı, kişisel danışmanlık yapıyor.