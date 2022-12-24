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Simge Erciyes kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Simge Erciyes hayatı

Lider Türkiye yarışması Habertürk ekranlarında yayın hayatına başladı. Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' Faruk Acar’ın sunumuyla izleyicisi ile buluşuyor. 'Lider Türkiye' yarışmacısı Simge Erciyes'in kim olduğu sorgulanıyor. İşte Simge Erciyes'in hayatı ile ilgili detaylar...

Giriş: 24.12.2022 - 23:50 | Güncelleme: ABONE OL
Simge Erciyes kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Simge Erciyes kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?
HABERTURK.COM

Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Simge Erciyes oldu. Programın takipçileri için Simge Erciyes'in biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Simge Erciyes kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

SİMGE ERCİYES KİMDİR?

Mersin İçelli, Mersin’de yaşayan 42 yaşındaki Simge Erciyes bekar.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü mezunu. Marka danışmanlığı, kişisel danışmanlık yapıyor.

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