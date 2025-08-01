Simge'den 'Taksi'
Dün akşam İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Simge, yeni şarkısı 'Taksi'yi ilk kez seslendirdi
Giriş: 01.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:30
Dün akşam İstanbul Maslak Uniq Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya gelen Simge, sözü Mabel Matiz'e, düzenlemesi George Kalogerakos’a ait olan yeni şarkısı 'Taksi'yi sahnede ilk kez söyledi.
'Taksi' adlı şarkının klibi, yönetmen Melih Kun tarafından İstanbul Autodrom yarış pistinde çekildi.
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