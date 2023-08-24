Şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Interstellar hakkında 10 ilginç gerçek

*Yıldızlararası filminde uzay kıyafetleri giyen oyuncular Matthew McConaughey ve Matt Damon.

INTERSTELLAR'DA OYUNCULARIN GİYDİĞİ UZAY KIYAFETLERİ GERÇEKTEN İŞE YARIYOR

Interstellar'ın kostüm tasarımcısı Mary Zophres'in film için mükemmel uzay kıyafetlerini yaratmak için küçük bir penceresi vardı.

Ekibiyle birlikte çeşitli tasarım ve malzemeleri deneyerek çalışmaya başladı. Onun için biçim ve işlev arasındaki dengeyi bulmak çok önemliydi. Tıpkı gerçek uzay giysileri gibi Zophres'in giysileri de çalışan oksijen ünitelerine sahiptir. Böylece oyuncular uzun çekim saatlerinde rahat bir nefes alabildiler.

Takım elbisenin içinde sıcak olmuyor mu? Bu mükemmel bir soru!

Sanatçı kostüm tasarımında buna dikkat çekti. Bu nedenle Interstellar uzay giysileri, tıpkı gerçek uzay giysileri gibi, su taşıyan soğutma tüpleriyle donatılmıştır.

Tüm bu donanım, Interstellar uzay giysilerini yaklaşık 30 lbs ila 35 lbs (13,5 kg ila 16 kg) arasında getiriyor.