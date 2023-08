Şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Interstellar hakkında 10 ilginç gerçek

*Yıldızlararası filminde aktör Timothée Chalamet

TİMOTHÉE CHALAMET FİLMİ İZLEDİKTEN SONRA AĞLADI

Interstellar'ın ilk kez sinemalara çıktığı 2014 yılında Timothée Chalamet pek bilinmiyordu. Interstellar onun ikinci uzun metrajlı film projesiydi ve bunun kariyerini ilerletmeye yardımcı olacağını umuyordu. Ancak gösterimde karakterinin rolünün çok daha küçük olduğunu fark etti ve eve geldiğinde gözyaşlarını durduramadı.

Neyse ki Timothée Chalamet kısa süre sonra büyük çıkışını yaptı. Sadece birkaç yıl sonra kariyeri, Lady Bird, Call Me By Your Name ve Beautiful Boy filmlerindeki rollerle ihtiyaç duyduğu ivmeyi yakaladı.