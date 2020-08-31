"Şimdinin Peşinde" sergisi sanal turda

AA

Müzenin 2018-2020 yılları arasında Beyoğlu'ndaki geçici mekanında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi "Şimdinin Peşinde" sanal turda izleyiciyle buluşuyor.

"Şimdinin Peşinde" adlı koleksiyon sergisi bugünün dünyasında insanlık hallerine odaklanıyor. İnsanın kentle, doğayla, kendi benliğiyle olan ilişkisini tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor.

- Farklı coğrafyalardan 33 sanatçı

İnsanın fiziki çevresiyle kurduğu ilişkinin dinamiklerini konu edinen sergi 33 sanatçının resim, heykel, yerleştirme, video ve desenlerden oluşan 42 yapıtından oluşuyor.

Farklı değişimlerin yıkıcı boyutlarıyla baş etmeye çalışan insanın kendisine dönmesi, benliğini araması ve bilinçaltının derinlikleriyle olan ilişkisi serginin önemli bir eksenini oluşturuyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern'in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy, Deniz Pehlivaner ve Ümit Mesci'nin üstlendiği sergide çalışmaları yer alan sanatçılar ise şöyle:

Murat Akagündüz, Rasim Aksan, Alaettin Aksoy, Deniz Aktaş, Peter Anders, Mehtap Baydu, Ramazan Bayrakoğlu, Sabri Berkel, Taner Ceylan, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, İpek Duben, Olafur Eliasson, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Azade Köker, Maro Michalakakos, Sarah Morris, Hans Op de Beeck, Angel Otero, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen, Necla Rüzgar, Sarkis, Güneş Terkol, Canan Tolon, TUNCA, Ömer Uluç, Zhan Wang, Nil Yalter, Jérôme Zonder.

Serginin sanal turuna "https://www.istanbulmodern.org/tr/dijital-uye-platformu/simdinin-pesinde-sanal-tur_2528.html" adresinden ulaşılabiliyor.