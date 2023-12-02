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        Haberler Televizyon Şimdiden büyük ilgi çeken 'Arak' dizisinin yeni afişi yayınlandı

        Şimdiden büyük ilgi çeken 'Arak' dizisinin yeni afişi yayınlandı

        SHOW TV'nin sabırsızlıkla beklenen, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizisi 'Arak'ın yeni afişi yayınlandı. Başarılı oyuncuları ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden konuşulan dizinin afişinde Kara karakterine hayat veren İlker Kaleli yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:19
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        'Arak'ın yeni afişi yayınlandı
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        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arak', hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) başına gelenleri ekrana taşıyacak.

        Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı Arak’ın kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

        Başarılı isimleri ve güçlü hikâyesiyle 'Arak', yakında SHOW TV'de.

        Hikâyesiyle dikkatleri üzerine çeken 'Arak' kadrosundan ilk kareler
        Hikâyesiyle dikkatleri üzerine çeken 'Arak' kadrosundan ilk kareler
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        #Arak SHOW TV dizi

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