Simay Rasimoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Miss Turkey 2019 yarışmasında ülkemizi İngiltere'de Miss World'te temsil edecek olan adayımız Simay Rasimoğlu oldu.

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey yarışmasında yüzlerce isim arasından finale kalmayı başardı. Finalde 20 güzel arasında mücadele edecek olan Simay Rasimoğlu, birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Simay Rasimoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, 22 yaşındadır. Uludağ Üniversitesi Mimari Restarasyon Bölümü Mezun olan Simay Rasimoğlu, yarışmanın önemli adaylarından birisidir.