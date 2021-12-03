İlk kez 'Aziz' için şarkı söyledi

Simay Barlas ilk kez 'Aziz' için şarkı söyledi - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Efnan’a hayat veren Simay Barlas bu sahne için stüdyoya girip mikrofon karşısında ilk kez şarkı söyledi. İlk deneyimi için oldukça heyecanlı olan Barlas, tutku dolu ancak tek taraflı bir aşkın anlatıldığı “Bahçede Yeşil Çınar” adlı Diyarbakır yöresine ait sevilen bir türküyü seslendirdi.

İçten ve doğal tavırlarının yanı sıra Efnan sesiyle de Payidar ailesini şaşırtmayı başaracak. Ancak Aziz istemediği halde yemeğe gelişi herkes için gergin anların yaşanmasına neden olacak.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz güçlü kadrosu ve sıcak anlatımıyla bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Simay Barlas’ın şarkı söylediği o anlar;