"HİÇBİR ŞEY İÇİN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Simay Barlas, Women’s Shine Dergisi'ne konuşmuştu. Oyuncu, geçmişte dönük pişmanlık yaşamadığını dile getirmişti.

"Hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum." diyen Barlas, "Hayatımda keşkeden çok 'İyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp, 'Böyle olması gerekiyormuş, iyi ki de böyle olmuş' diyebilip, ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor." ifadelerini kullandı.