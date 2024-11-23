Şimal: Psikolojik olarak hiç iyi değilim

2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

Zor zamanlardan geçtiğini duyuran ve takipçilerine haber vermediği için özür dileyen Şimal, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kanser tedavisi devam eden ve bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim yoruldum artık sanıyorum. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın.