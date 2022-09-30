"ONUN YANIMDA OLMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Hastalığı boyunca kendisine en büyük destek veren isimlerden olan sevgilisi Necati Arıcı ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Şimal'e, "Hastalık döneminizde aşk size iyi geldi mi?" sorusu yöneltildi.

Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Aşkın bu kadar güçlü bir şey olduğunu ben hastalığım zamanında öğrendim. 'Neco'nun yanımda olması çok önemliydi. Evet, ben güçlü bir kadınım. Hastalığı da kendi kendime atlatabilirdim ama belki bu kadar kolay olmazdı. Ona çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.