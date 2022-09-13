"DOSTLARIMDAN İNANILMAZ DESTEK GÖRÜYORUM"

İki haftalık bir sürede bir milyon dinleyiciye ulaştığını belirten Şimal, "Çok uzun zamandır şarkı yapamadığım için dostlarımdan inanılmaz destek görüyorum ve çok beğendiklerini söylüyorlar" diyerek, mutluluğunu ifade etti.

Geçirdiği hastalık sürecinin ardından saçlarını siyaha boyatan şarkıcı, "Ben uzun saç kadınıyım ama herkes, 'Böyle kalsın, sakın uzatma' dediği ve benim de gözüme hoş geldiği için böyle kalacak" dedi.