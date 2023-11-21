Silpat nedir, nerelerde kullanılır? Silpat ne için ve nasıl kullanılır?

Silpat nedir, nerelerde kullanılır? Silpat ne için ve nasıl kullanılır?

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Mutfak gereçleri arasında bulunan silpat hakkında merak ettiklerinizi tek tek sıraladık. Özellikle yemek pişirmeyi sevenlerin öğrenmek istediği "Silpat ne demek, ne işe yarıyor? sorularının yanıtlarını sizlerle paylaştık. İşte "Silpat nerede, nasıl kullanılır?" sorularının yanıtları...

SİLPAT NEDİR?

Silpat, silikon tabanlı pişirme kağıdıdır. Fırın yemeklerinde kullanılan silpat, yemeklerin tepsiye yapışmasını önlüyor. Standart pişirme kağıtlarından ayıran en belirgin özelliği ise tek kullanımlık olmaması.

SİLPAT NASIL KULLANILIR?

Silpat defalarca kullanılabilen, -50 ve +240 dereceye kadar dayanıklı olan antibakteriyel özelliğindedir.

Silpat hijyenik bir şekilde kullanıldığında sağlığa bir zararı yoktur. Silpat her kullanım sonrasında özenle temizlenmelidir.

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