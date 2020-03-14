Silopi’de koronavüris tedbirleri - ŞIRNAK

AA

Silopi Devlet Hastanesinde koronavirüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler ilaçlandı. Uuzman hijyen ekiplere yapılan ilaçla çalışmalarının yanı sıra polikliniklere dezenfekte kutuları yerleştirildi.Öte yandan özel eğitim kurumlarında da hijyen çalışması yapıldı. Masa, sandalye, oyuncak, materyaller ile birlikte öğrenci servis aracının içi ve koltukları özel temizlik ürünleri dezenfekte edildi.