Silopi Santrali'nden bölge eğitimine büyük katkı

Ciner Grubu, Türk ekonomisine destek olacak biçimde madencilik ve enerji alanlarındaki yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu büyük yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleriyle de destekleniyor. Eğitim, başı çekiyor.

Grubun, önemli yatırımları arasında Şırnak’ta inşa edilen, her biri 135 megavat büyüklüğünde toplam 405 megavat kurulu güce sahip, asfaltit yakıtlı Silopi santrali gösteriliyor. 450 milyon dolar harcamayla inşa edilen santral, yılda 2.4 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor. Santral, 2015 yılında üç ünitesiyle devreye alındı.

1450 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM GÖRÜYOR

Grup, Türkiye’nin değişik illerindeki diğer yatırımlarında olduğu gibi Silopi’de de başta eğitim olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri üstleniyor. Grup, eğitim kurumu sorunu yaşanan bölgede, 2005 yılı içinde Silopi Beşiktaş İlköğretim Okulu ve Silopi Gazipaşa İlköğretim Okulu inşa etti ve bu okullar hizmete sunuldu. Yeni araç gereçle donatılan, 12’şer derslikli bu okullarda bin 450 öğrenci öğrenim görüyor.

Bununla da kalmadı. 2009 yılında santral proje sahasının bulunduğu alanda, Görümlü-Çalışkan Park Elektrik Çok Programlı Lisesi inşa edildi ve söz konusu okul, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Grup, Şırnak Valiliği ile koordineli olarak her yıl 600 dolayında öğrenciye de burs veriyor.