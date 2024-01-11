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        Haberler Gündem Silolarda yaşanan patlamada TMO ile taşeron firma yetkilileri 'asli kusurlu' bulundu - En son haberler

        Silolarda yaşanan patlamada TMO ile taşeron firma yetkilileri 'asli kusurlu' bulundu

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde geçen ağustos ayında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı patlamayla ilgili bilirkişi raporunda olaya yol açan ihmaller tek tek belirlenirken, hem TMO yetkilileri hem de taşeron firma yetkilileri asli kusurlu bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 11.01.2024 - 23:15
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        Silolardaki patlamalarında kusurlu bulundular
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        Kocaeli´nin Derince ilçesindeki TMO silolarında 7 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı patlama ile savcılık, valilikten soruşturma izni talep etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz´un 'sorumluların genel hükümlere göre yargılanması' görüşünü belirtmesinin ardından yargı süreci başlatıldı. Olayla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda; hem TMO yetkilileri hem de taşeron firma yetkilileri asli kusurlu bulundu.

        Hazırlanan raporda, patlamanın oluş anına dikkat çekildi. Yangının 5´inci katta başladığı ve tozlu ortamın ilk alevlenmesi ile birincil patlamayla alevleri elevatöre taşıdığı ve elavatörlerin baca görevi görerek yangını silolara taşıdığı ve konveyörlerdeki tozların da yanması ile büyük bir basınç ile yangının çıktığı belirtilirken, yanıcı olan patlamanın ikincil patlama olduğu ifade edildi.

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        TOZ PATLAMASI VE YANGIN OLMAMASI İÇİN EKSİKLİKLER 2021 YILINDA BELİRLENMİŞ

        'Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik' kapsamında; Ağustos 2021 tarihinde yaptırmış olduğu Patlamadan Korunma Dokümanı'nda (ATEX) toz patlaması ve yangın olmaması için gereklilikler ve eksiklikler belirlenirken, bu eksikliklerin giderilmediğine raporda dikkat çekildi. Bilirkişi raporunda, tesisin içinde ve çevresinde toz nedenli patlama olmaması için uygunsuzlukların tespit edildiği, tesisteki elektrik ekipmanlarının ATEX´e uygun olmadığını, patlama kapaklarının belirtildiği şekilde düzenlenmediğini ifade edildi.

        GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

        Patlamadan Korunma Dokümanı´nda tesiste toz kaçaklarının olduğu, konveyörler içinde çalışma olmadığı durumlarda bile hatlar ve çevresinde toz birikintilerinin olduğu, tozun düzenli temizlenmemesi, toz sızdırmazlığının giderilmemesi, elektrik motoru gibi ekipmanların ATEX gerekliliğine uygun exproof ekipman ile sorunların giderilmediği, tesiste bulunan elektrik topraklanmasında uygunsuzluk olduğu belirtildi.

        'SORUNLAR, YETKİLİLER TARAFINDAN DİKKATE ALINMADI'

        Ayrıca raporda, patlama kapaklarına da dikkat çekildi. Patlama kapaklarının bina dış duvarlarından güvenli alana tahliye edilmesi, bina içi alanlarda alevsiz patlama kapağı kullanımı, patlama söndürme sistemi, elevatör içi alev algılama ve söndürme sistemi kullanılmadığının görüldüğü belirtildi. Hava emiş kanallarının kaçak olduğu, tesisin içine sürekli toz verdiği raporda belirtilirken, hazırlanan Patlamadan Koruma Dokümanı´ndaki sorunların, yetkililer tarafından dikkate alınmadığı bilirkişi raporuna yansıdı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #kocaeli
        #silolarda patlama
        #haberler
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