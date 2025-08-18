Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sillyon Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 4 mezar bulundu

        Sillyon Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 4 mezar bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 4 mezar bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 14:32 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da eşi olmayan keşif... 3 farklı döneme ait!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milattan önce 2 binlerin başında güvenlik kaygısıyla yüksek bir tepeye kurulan ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli yapıları bir arada barındıran Sillyon Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 12 ay boyunca devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği Geleceğe Miras Projesi kapsamında hız kazanan antik kentteki kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 4 mezar bulundu.

        Mezarlardan birinde 3 bireye ait 3 farklı dönemden gömüye rastlanıldı. Mezarın içinden yüzük, küpe, saç tokası ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.

        Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, Sillyon Antik Kenti'nin 2025 sezonu kazı çalışmaların başlarında çok ünik (eşi olmayan) bir Roma dönemine ait mezarla karşılaştıklarını söyledi.

        REKLAM

        Roma mezarının oda tipi olarak tanımladıkları mezar özelliğine sahip olduğunu belirten Taşkıran, şunları kaydetti:

        "Kare planlı forma sahip oda tipinin tam merkezine mezar yapıldığını ve burada birtakım gömü çeşitlerinin olduğunu gördük. Mezarda 3 bireye ait 3 farklı döneme ait gömüye rastladık. İlki erken dönemde bir gömü olmuş, sonra onun iskeleti süpürülmüş ikinci gömü ve sonra üçüncü birey buraya konulmuş. Kazı çalışmaları sırasında ölü veya mezar hediyesi olarak isimlendirdiğimiz birtakım arkeolojik eserlerle karşılaştık. Bulunan sikkeler dönem tayini yapmamızı sağladı ve mezarda pişmiş toprak, cam eserler, figürinler (heykelcikler) ve farklı metal aksanlar elde edildi.

        Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde İsa'dan sonra 2. yüzyılın sonlarına tarihlendiğini gördük. Bu gömünün hem Sillyon hem de bölge arkeolojisi açısından son derece önemli olduğu sonucuna vardık çünkü buraya özgü bir ölü gömme ritüeli söz konusuydu ve bölgede çok fazla bilmediğimiz bir mezar tipolojisiyle karşılaştık. Mezardaki kimselerin kent için önde gelen aristokratlar olduğunu göstermesi açısından önemli. Mezarda küpe, yüzük, saç tokası gibi birtakım eserler bulundu."

        REKLAM

        Çeşitli konservasyon ve düzenleme çalışmaları yaparak mezarı mevcut haline büründürmüş olduklarını kaydeden Taşkıran, Sillyon'un tarihine ışık tutacak çok önemli bir yapıyı ortaya çıkarmış olduklarını vurguladı.

        TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT MEZARLAR ORTAYA ÇIKTI

        Taşkıran, Sillyon Antik Kenti'nin Türk-İslam hakimiyetine geçtikten sonra 13-15. yüzyıla yayılan bir süreçte Roma mezarlarının bulunduğu alanın Müslüman Türk kabristan alanına dönüştürüldüğünü ifade etti.

        Kentteki mezarların kalede görev yapan asker ve ailelerine ait olduğunu tespit ettiklerini belirten Taşkıran, şunları söyledi:

        "Mezarlar üzerinde yaptığımız çalışmada Orta Asya'dan gelen birtakım Türk geleneklerinin bu mezar mimarisine yansıdığını tespit ettik. Türklerin Anadolu'ya hakimiyetiyle erken dönem Türk-İslam kabristanları var ama bölgede bunu çok fazla bilmiyorduk. Bölgenin Müslüman Türk yurdu olmasından sonraki süreçte o döneme tarihlenen çok önemli izler olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde Sillyon'da Geleceğe Miras Projesi kapsamında ve Opet ana sponsorluğunda yaptığımız çalışmalar, literatüre Türk-İslam dönemine ait önemli çok önemli bilgiyi, detayı kazandırmış oldu. 2025 kazılarımız Roma dönemi mezarı ile başlamış olsa da çok daha farklı bir konumda devam ediyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sillyon Antik Kenti
        #Roma dönemi
        #mezar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa