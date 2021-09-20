Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan 4 bin yıllık Sillyon Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
AA'nın haberine göre Roma tiyatrosu, hamamı, kulesi, Selçuklular dönemine ait mescidi, Türk mezarlığı ve bölgenin en büyük stadyum yapısıyla dikkati çeken kentte Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Sillyon Antik Kenti Kazı Sorumlusu Doç. Dr. Murat Taşkıran yönetiminde 40 kişilik ekiple kazı çalışmaları yapılıyor.
Taşkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sillyon'u ziyaret edenlerin Hititler, Persler, Helenistik dönem, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait izleri görebileceğini söyledi.
Sillyon'un, coğrafi konumu dolayısıyla savunmasıyla ön plana çıktığını ve Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında kuşatıp alamadığı kentlerden olduğuna işaret eden Taşkıran, yaptıkları kazılarda kent yaşamına ilişkin önemli izler bulduklarını dile getirdi.
Kentte bulunan ve Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu düşündükleri bir mescid çevresinde çalışma yaptıklarını anlatan Taşkıran, "Mescidin Selçuklular dönemine ait olduğunu bilimsel verilerle ortaya koyduk. Selçuklular dönemine ait olduğunu tespit ettiğimiz mescit çevresinde demirci atölyesi ve bıçak atölyesi bulduk. 'Ünlü Serik bıçağının izlerini Sillyon'da bulduk.' demek yanlış olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
STADYUMUN DETAYLARI KAZILARLA ORTAYA ÇIKTI
Taşkıran, bölgenin en uzun stadyumunun da Sillyon'da olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Stadyumun detaylarını kazılarla ortaya çıkardık. Stadyum şu anda 245 metre uzunluğunda ve 65 metre genişliğinde. Sillyon dar ölçekli bir kent olsa da kendisine bağlı köy, kasaba mahiyetindeki yerleşkelerin olduğunu gördük. Belek'teki deniz kenarından Torosların eteklerine kadar geniş bir alana hükmeden bir kent. Sillyonlu hayırsever kadın Menadora ve ailesi Roma İmparatorluğu döneminde kentin imarı noktasında bütün mal varlıklarını kullanıyor. Stadyum, Roma hamamı ve anıtsal mezarlar inşa ediliyor ve kentin çevresi genişletiliyor."
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da kentin medeniyetler beşiği olduğunu söyledi.
Kentte Türk-İslam eserlerini de görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Aputkan, "Türk mezarlarının bulunması da bizim için çok önemli. Belediye olarak ekibe her türlü desteği veriyoruz. 4 bin yıllık tarihin ortaya çıkartılmasını önemsiyoruz." dedi.
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