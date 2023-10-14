Silivri’de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Silivri'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın 400 itfaiye erinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 14.00´te Silivri Kavaklı Mahallesi´ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı. Çatı kısmında başladığı öğrenilen yangın kısa sürede bütün fabrikayı sardı. 3 katlı fabrika alevlere teslim olurken, yangının başlangıcında içeride çalışan 3 personelin yangın alarmının devreye girmesiyle dışarı çıktığı öğrenildi. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN

Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, ekipler olay yerine destek istedi. Bunun üzerine olay yerine farklı ilçelerden 68 itfaiye aracı ile yaklaşık 400 itfaiye eri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının süreceği belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın sırasında fabrikada çalışan Merra Yiğitalikara yaşadıklarını anlattı. Dumanların kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Yiğitalikara, "Biz mağazada çalışıyoruz. Otururken bir anda duman çıkmaya başladı. Biz de aşağıya indik. Sonuç bu maalesef. Hafta sonu olduğu için fabrika tatildi. Mağazada çalışan 2 kişiyiz, biz vardık bir de güvenlik arkadaşımız vardı. Çok kısa bir sürede aşağı indik. Dumanlar çoğalmaya başladı. Ondan sonra itfaiyeyi aradık. Firma sahiplerine haber verdik. Zaten büyümeye başladı. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı