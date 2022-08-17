Silivri Yoğurt Festivali 60 yaşında

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Silivri’nin en ünlü festivallerinden biri olan 60'ıncı Yoğurt Festivali’nin son gününde renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününe ilgi artarak devam etti. Festival kapsamında düzenlenen baloncuk gösterisiyle çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Gerçekleştirilen çocuk şenliği etkinliğinde; el ve yüz boyama, şişme oyun alanları, atölye çalışmaları, maskotlar ve animasyon gösterileri ile çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Düzenlenen balık tutma yarışmasında ise büyük çekişme yaşandı.

Yoğurt Festivali kapsamında Köy Pazarı Amfitiyatro’da gerçekleştirilen geleneksel yoğurt mayalama yarışmasıyla Silivri’nin en güzel yoğurdu seçildi. Jüri üyeliğini Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Bakkaloğlu, Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Ercan, Yazar Süleyman Dilsiz, Gastronomi Danışmanı Şef Savaş Ergen, yoğurt ustası Aysun Subaşı’nın yaptığı ve 22 yarışmacının katıldığı yoğurt mayalama yarışmasında Ufuk Tunç birinci olarak yarım altın, Şaziment Çelik ikinci olarak çeyrek altın, Neriman Akkul Aydın ise üçüncü olarak gram altın kazandı.

Festivalin son gününde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tohumun toprakla, alın terinin, emeğin hasatla buluştuğu, yeşilin maviyle, denizin ormanla el ele tutuştuğu, aşkın sevgiyle, hoşgörünün kardeşlikle kucaklaştığı güzel şehrim Silivri… Ne güzelsin, ne büyüksün Silivri… Bu şehir ki antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, huzurun, mutluluğun, bolluğun, bereketin, barışın ve kardeşliğin daima adresi olmuş. Üzerine hikâyeler yazılmış. Orhan Gazi ile Bizans Prensesi Teodora’nın nikahına şahitlik etmiş. Piri Mehmet Paşa’ya yurt olmuş. Osmanlı’nın batıya açılan kapısı, Evlad-ı Fatihanların, Alplerin, Erenlerin yareni olmuş, onları ağırlamış. Bugün de verimli topraklarıyla, dereleri, ormanları, denizi, inci gibi sahilleriyle Türkiye’nin parlayan yıldızı, marka kenti olmuş. Göreve geldiğimiz ilk günden beri aşkla, sevgiyle, hiç eksilmeyen enerjimizle, tüm gücümüzle bu şehre, bu şehrin güzel insanlarına hizmet ediyoruz, hizmetkârlık yapıyoruz. Ne mutlu ki bu şehre hizmetkâr olmayı, hizmet etmeyi bize nasip etti Cenab-ı Allah ve bu şehrin güzel insanlarına, sizlere, bu şehre beni hizmetkâr ettiğiniz için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki biriz, iyi ki beraberiz. Sevgili Silivrili hemşehrilerim… 60. Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali’nde beraberiz. Final gecemiz, üçüncü gecemiz. Eğleniyoruz, coşkuyla kutluyoruz. Kültürden sanata, spordan birçok etkinliğe kadar 7’den 77’ye herkes bu festivalde bir şeyler buldu. Tabii ki güleceğiz, tabii ki eğleneceğiz ama üretmeyi, çalışmayı, üreterek yaşamayı asla unutmayacağız. Çok çalışacağız, alın terimizi, emeğimizi bu topraklardan, İstanbul’un en verimli topraklarından eksik etmeyeceğiz. Haysiyetimizi kaybetmeyeceğiz. Üreterek yaşayacağız, çalışarak yaşayacağız ve hep beraber marka kent Silivri’yi inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle festivalimize emek veren tüm mesai arkadaşlarıma, sponsorlarımıza, iş insanlarımıza ve bu festivali renklendiren, renk katan Silivri’nin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Yoğurt Festivali’nin üçüncü günündeki sahneye Yeni Nesil Gençlik Spor Kulübü, Kafkas Halk Dansları Ekibi ve Yıldız Tilbe çıktı.