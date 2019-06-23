silivri seçim sonuçları 2019!

23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. silivri ilçesinde hangi aday önde? İstanbul seçim sonuçları YSK tarafından açıklanıyor. silivri ilçesinde Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte 2019 İstanbul silivri seçim sonuçları
Seçim sonuçları YSK yayın yasağının kalkmasından sonra belli olacak. Aşağıdaki linkten anlık olarak sorgulama yapabilirsiniz.
İSTANBUL silivri SEÇİM SONUÇLARI 2019
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OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.
Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.
YAYIN YASAĞI
Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak.
Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.
YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.
OY TEŞHİRİNE İDARİ İŞLEM
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu bildirildi.
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