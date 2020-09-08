Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, bugün saat 18.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, ünlü markalara ait "Sahte" ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 6769 sayılı sınai ve mülkiyet kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Ele geçirilen ürünlere el konuldu.