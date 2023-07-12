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İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Elmalık Deresi'ndeki kötü koku ve görüntü çevre sakinlerini rahatsız ediyor. İddiaya göre, Elmalık deresine lağım akıyor. Derenin, Gümüşyaka Halk Plajına bağlantısı var. Buradan denize girenlerin hasta olduğunu söyleyen çevre sakinleri, belediyenin soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

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Koku yayılan derenin yanında oturan Kani Yüksel, "Ben bu sitede oturuyorum ama 500 metre ileriye gidiyorum. Akşamları balkonda oturma şansımız pek yok. Sivrisinek taarruzu başlıyor. Burada kokusu ayrı bir caba yani bilemiyorum. İstanbul'dan günübirlik gelenler bilmiyorlar. Buralarda hep denize giriyorlar. Benim bir komşumun torunu da buradan suya girdi. Mikrop kapmış. Ondan sonra da hastanede bir süre tedavi gördü. Bir iki senede bir geliyorlar. Kepçeyle bir temizlik yapıyorlar. Ama neyi temizliyorlar? Dere olsa onun temizlenmesine gerek yok. Bu düşündüğümüz şey akıyor buraya ama yukarıda arıtma var güya, ama yine de yeterli değil bence" dedi.

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Derenin yakınında oturan Vedat Topaloğlu ise, "20 senedir burada yaşıyoruz. Her sene bir şeyler yapılıyor ama yeterli olmuyor. Sivrisinekten duramıyoruz. Pis kokuyor. Geçen yeğenim denize girdi. Mikrop kaptı. Şimdi onun tedavisiyle uğraşıyoruz" diye konuştu.

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Çevre sakini Şenay Yüksel de, "Balkonda oturup yemek yiyemiyoruz, sinek, böcek, koku. Denize giremiyoruz. İnanın denize giremiyoruz. Torunlarım var rahatsız. Dışarıda tutamıyorum. Yazın balkonda oturmazsan yazlığın önemi ne? Tabii sinek böcek koku özellikle çok kokuyor. Ben böyle hiç memnun değilim. Belediye gereksiz şeylerle uğraşacağına, bu hastalık yapan pisliği temizlesin. Gerçekten tabi denize akıyor. Hastalık tabii ki, hiç oradan kimse girmemeye çalışıyor. Bilmeyenler giriyor. Ama bilenler girmiyor ama bilmeyenler hasta olup gidiyor. Çünkü pislik akıyor. Güzel bir şey değil" dedi.

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