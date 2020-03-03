Silivri'de yat battı: 2 ölü

AA

Alınan bilgiye göre kimliği henüz bilinmeyen 5 kişi, İstinye'deki Marina'dan yatla denize açıldı.Silivri açıklarında yangın çıkan yak, yangının büyümesi sonucu yanarak battı.Yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi denize atlayarak kurtulmayı başardı. Daha sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince bu 3 kişi kurtarıldı.Sahil Güvenlik ekipleri ölü ve yaralıları, Silivri sahiline getirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.