Silivri'de uçurumdan düşen kişi yaralandı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre A.S. (20),arkadaşıyla beraber akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Boşnak mevkisine geldi.Burada dengesini kaybeden genç, uçurumdan düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan A.S. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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