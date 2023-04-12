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Silivri'de trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Giriş: 12.04.2023 - 05:21 | Güncelleme: ABONE OL
Silivri'de trafik kazası: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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DHA

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Selimpaşa, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.P. yönetimindeki otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü M.P ile yolcu K.K yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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