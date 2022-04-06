Silivri'de TIR devrildi, sürücü öldü

AA

Silivri'de TEM Otoyolu Edirne-İstanbul istikametinde seyreden Kadir Çağlayan hakimiyetindeki 35 AG 1142 plakalı TIR, Silivri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan TIR şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.