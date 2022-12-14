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Silivri'de tartışma sırasında bıçaklanan kişi öldü

Silivri'de tartışma sırasında bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti

Giriş: 14.12.2022 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
Silivri'de tartışma sırasında bıçaklanan kişi öldü
Tartışma sırasında bıçaklanan kişi öldü
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AA

AA'nın haberine göre, Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde aracını park eden 46 yaşındaki Ayhan E. yanına gelen M.Ö. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmada Ayhan E. boynundan bıçaklanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayhan E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Şüpheli M.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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