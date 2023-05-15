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Silivri'de sürücü ganyan bayiine çarptı: 1 ölü

İstanbul Silivri’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ganyan bayiine çarptı. Kazada 61 yaşındaki Hakan Yolçakar hayatını kaybetti.

Giriş: 15.05.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Silivri'de sürücü ganyan bayiine çarptı: 1 ölü
Silivri'de bir sürücü ganyan bayiine çarptı: 1 ölü
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İHA

Silivri’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü ganyan bayiine çarptı. Bayii de oturan 61 yaşındaki yaşlı adam duvar ile araç arasında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri’de bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücü aracını park ettiği otoparktan çıkarmak istedi.

Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç ganyan bayiine çarptı. İşyerinin duvarı arasına sıkışan 61 yaşındaki Hakan Yolçakar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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