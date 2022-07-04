Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesi Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma Hastanelerine sevk edildi.

Polis, Silivri Devlet Hastanesin önünde ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.