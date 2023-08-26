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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de peş peşe iki kaza: 1 ölü, 1 jandarma personeli yaralı

        Silivri'de peş peşe iki kaza: 1 ölü, 1 jandarma personeli yaralı

        İstanbul Silivri'de peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Emniyet şeridinde arızalandığı için duran hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü. Bu sırada bir otomobil, kazaya müdahale eden itfaiye ve jandarma ekiplerinin arasına daldı. İkinci kazada 1 jandarma personeli yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 04:27 Güncelleme: 26.08.2023 - 04:28
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        Silivri'de peş peşe iki kaza: 1 ölü, 1 jandarma personeli yaralı
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        Silivri'de arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü öldü. Bu sırada kazaya müdahale etmek için orada bulunan jandarma ve itfaiye ekiplerinin arasına arkadan gelen bir başka otomobil daldı. Meydana gelen ikinci kazada bir jandarma personeli yaralanırken, otomobilin sürücüsü ise aracı ve içinde bulunan iki kadını orada bırakıp kaçtı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 22.30 sıralarında Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy yolu üzerinde seyreden hafriyat kamyonu arıza nedeniyle emniyet şeridinde durunca, aynı yönde ilerleyen Dursun Aydın yönetimindeki hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Aydın araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Dursun Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ALKOLLÜ SÜRÜCÜ JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİNİN ARASINA DALDI

        Kazanın ardından yolda ve araçlarda inceleme yapan itfaiye ve jandarma ekiplerinin arasına aynı yöne ilerleyen ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil daldı. Otomobil, önce jandarma personeli Kıdemli Astsubay Akif Kaya'ya ardında da kaza nedeniyle oluşan trafikte bekleyen servis minibüsü ve diğer araçlara çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazanın ardından otomobili ve içinde bulunan 2 kadını orada bırakıp yaya olarak kaçtı.

        JANDARMA PERSONELİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Meydana gelen ikinci kazadan itfaiye personelleri kıl payı kurtulurken, yaralı jandarma Akif Kaya ise kaza yerine gelen ikinci ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaçan otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları başlatılırken, sürücü ile beraber otomobilde bulunan 2 kadın arkadaşı ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle uzun süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Silivri-Çavuşlu yolu, ekiplerinin incelemeleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.

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