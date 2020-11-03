Silivri'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, S.U'nun kullandığı 34 RPC 40 plakalı otomobil, Fener Mahallesi'nde evinin bulunduğu caddede okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.K'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 6. sınıf öğrencisi M.K, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Sürücü S.U da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.