Otomobilin çarptığı bisikletli genç kız kurtarılamadı

DHA

Kaza, Silivri D-100 Karayolu Edirne istikametinde 21.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Gündoğar'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AEZ 742 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız, yola savruldu. Otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralı kıza ilk müdahalede bulundu. Havva Şeyma Gündoğar özel bir hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Gündoğar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.