Yangın, saat 22.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilde çıktı. Seyir halindeki 34 ZJ 5087 plakalı otomobilin sürücüsü, motor kısmından dumanlar çıktığını görünce aracını durdurdu. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

DHA'nın haberine göre görgü tanıklarında Okan Kılıç, “Araba seyir halindeydi. Ufak bir alev başladı önce hemen şoför ablaya seslendik ve kenara çekti. Daha sonra alevler gittikçe yükseldi. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

Ekiplerin, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırması sürüyor.