Silivri'de kuyumcu soygunu: 2 kilo altın çaldılar
İstanbul Silivri'de maskeli 4 kişi, girdikleri kuyumcuda 2 kilo altını çalarak kaçtı. Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 11.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:33
Silivri'de Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya saat 04.30 sıralarında maskeli dört kişi araçla gelip kepeğini açarak girdi.
Soyguncular 50 saniye de içeride bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçtı.
Alarmı duyup iş yerine gelen kuyumcu altınların çalındığını görüp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
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